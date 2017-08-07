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Активісток Pussy Riot затримали після акції на підтримку Сенцова

Активісток Pussy Riot затримали після акції на підтримку Сенцова
Марію Альохіну та Ольгу Борисову, які учасницями групи Pussy Riot, затримали після того, як вони влаштували акцію на підтримку українського політв’язня та режисера Олега Сенцова, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Поліцейські затримали активісток наступного дня після акції в російському Якутську. Інформацію про затримання підтвердила російським журналістам сама Марія Альохіна, зазначаючи, що поліцейські затримали автомобіль, в якому вони їхали і доставили їх до відділення. Як зазначили представники правоохоронних органів, Альохіну та Борисову затримали «за підозрою у адміністративному правопорушенні» - проведенні несанкціонованого заходу.

Днем раніше активістки Pussy Riot організували на мосту в Якутську акцію, неподалік від колонії, де і перебуває нині Олег Сенцов. Вони повісили на міст великий плакат з написом «Free Sentsov». Альохіна пояснила, що справа ув’язнених Сенцова та Колчьенка є однією з ключових політичних справ в історії Росії. Не залишили цю акцію без коментарів в Україні. Керівник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що він поважає вчинок Pussy Riot, бо це є «інша Росія».
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