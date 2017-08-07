За півроку «Газпром» в 11 разів зменшив свій чистий прибуток

Російська газова монопольна компанія «Газпром» протягом перших шести місяців поточного року скоротила показник свого чистого прибутку фактично до нульової позначки - 17,4 млрд. рублів - з 194,417 мільярдів за січень-червень 2016 року. Як передає replyua.net, це підтверджують результати розрахунку видання «Інтерфакс» з основою на матеріали компанії за стандартами бухгалтерського обліку Російської Федерації.
За цими даними можна також стверджувати, що за другий квартал цього року «Газпром» зазнав збитків на суму 90 мільярдів рублів, в той час, як за квітень-червень минулого року російська газова монопольна компанія змогла продемонструвати дуже символічний прибуток - 7,2 мільярди рублів.
Журналісти агентства наголошують, що причиною погіршення фінансового становища компанії могло стати зростання курсу євро по відношенню до російського рубля. Більше того, компанія провела переоцінку основних засобів, через що відбулося зростання амортизації, а значить і собівартості. Передбачається, що бухгалтерська звітність компанії «Газпром» за квартал відбудеться тільки через тиждень.