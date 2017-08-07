Муждабаєв пояснив, чому російські громадяни не їдуть відпочивати в Крим

Журналіст Айдер Муждабаєв, який є заступником генерального директора кримськотатарського телевізійного каналу ATR, дав інтерв'ю виданню «Апостроф», піл час якого заявив, що у зв’язку з відновленням прямого авіаційного сполучення РФ з Туреччиною, російські громадяни почали менше відвідувати анексований Крим для відпочинку. Про це передає replyua.net. «Зараз, як мені колись казав друг із Ялти, переважно тепер до Криму їздять бюджетники з Росії, і їх заселяють до крадених санаторіїв», - заявив журналіст.
Також Муждабаєв підкреслив, що масовий комерційний туризм у Криму відсутній. «Звісно, на півострові є якийсь народ, це точно. І чому йому там не бути, адже там і море, і сонце. Одна там відсутній наплив туристів, через що страждає туристична індустрія», - зазначив журналіст.
За його словами, свого часу у Криму громадяни України становили 75% відпочиваючих, і росіяни не здатні компенсувати факт того, що на півострові відсутні українські туристи. «Громадяни Росії є або бідними і нікуди взагалі не їздять, або ж мають кошти та їдуть відпочивати на турецькі курорти. Для чого їм взагалі Крим?», - розмірковує Муждабаєв.