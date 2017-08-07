Журналист: теперь россияне знают, что их налоги платятся не зря, и только на одного человека

От забугорных гадостей и клеветы, а также от антироссийских санкций Владимир Путин только крепчает, о чем свидетельствуют его новые снимки топлес.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский журналист Александр Гольц. По его словам, теперь россияне все-таки смогли узнать, на что тратятся их налоги, и они тратятся не зря, поскольку идут на благо лишь одного человека. «Сравнив эту новую фотосессию с предыдущими, имевшими место в 2007-м и 2009-м, нельзя не прийти к выводу: ежедневные физические упражнения, проводимые в индивидуальных спортзалах и бассейнах, правильное питание, наблюдение врачей плюс здоровый образ жизни обеспечивают фактическую неувядаемость», - пишет Гольц.
По его словам, будущее всей России заключается только в идеальном торсе и бессмертии президента, и у всего российского населения есть президент, который выполняет роль всероссийской щуки постоянно, общаясь с гражданами во время прямых эфиров – обещает исцеление смертельно больным, раздает квартиры, помогает одаренным детям.