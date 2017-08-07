Спустя 39 дней: в Москве все-таки похоронили Олега Яковлева

Олег Яковлев, бывший солист популярной российской группы Иванушки International, скончался 29 июня, однако только сегодня родственники смогли похоронить артиста в Москве.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РЕН.ТВ, Яковлев был похоронен на Троекуровском кладбище, однако родственники сначала хотели похоронить музыканта на Ваганьковском кладбище. Дело в том, что гражданская жена певца очень хотела похоронить Олега на самом известном в РФ Ваганьковском кладбище, где хоронят только известных людей, однако на протяжении целого месяца московские власти отказывались выдавать разрешение. Родственники обращались за помощью к влиятельным и известным людям, но и они ничего не смогли сделать. Супруга отмечала, что позже, чем через сорок дней, хоронить Олега нельзя, поэтому больше не стала ждать.
Прах музыканта, тело которого решили кремировать, похоронили также в Москве, но на Троекуровском кладбище. На похоронах присутствовали только самые близкие люди, из церемонии не стали делать «большого события», и музыканта похоронили без шумихи, очень тихо. Напомним, что Олег Яковлев скончался из-за пневмонии.