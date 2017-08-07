Жителі «Л/ДНР» можуть скільки завгодно перебувати в Росії

Російська влада прийняла рішення, згідно з яким скасовуються часові обмеження для перебування на території країни громадян, корі проживають на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Як передає replyua.net, відповідна інформація була надана прес-службою депутата російської Державної думи Костянтина Затуліна. За словами політика, у зв’язку із надходженням постійних звернень, російські міграційні органи отримали спеціальні роз’яснення від МЗС. Затулін підкреслив, що вказівкою пропонується не розповсюджувати «правило міграційного обліку 90/180» на українських громадян, котрі до Росії прибули із самопроголошених республік Донбасу.
Варто зазначити, що для більшої частини іноземців та осіб, котрі не мають громадянства, у яких є право приїжджати до Росії без візи, діють обмеження на термін перебування в країні - не більше 90 днів підряд, і водночас не більше 90 днів з кожних 180 днів в році.
У свою чергу, не так давно підконтрольна Москві «влада» Криму повідомила про скасування «пільг» для мешканців невизнаних «ЛНР» і «ДНР». Мешканці окупованих регіонів на окупованому півострові прирівнюються до іноземців.