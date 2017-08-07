СМИ: Андрей Малахов уходит в декретный отпуск

СМИ назвали новую причину ухода самого популярного телеведущего России с Первого Канала – отмечается, что супруга Андрея Малахова находится на позднем сроке беременности, и телеведущий решил помочь ей с малышом, поэтому берет декретный отпуск.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на журнал Elle, на этой почве у Малахова произошел серьезный конфликт с Натальей Никоновой, новым продюсером программы «Пусть говорят». Когда телеведущий рассказал ей, что хочет взять небольшой отпуск, чтобы быть с женой и ребенком, она восприняла это в штыки, заявив, что ток-шоу – это не ясли, и поставила Малахова перед выбором. Источник при этом отмечает, что Никонова даже поинтересовалась у Андрея, не решил ли он переквалифицироваться с телеведущего на бэбиситтера.
Малахов сильно возмутился и даже напомнил продюсеру о трудовом кодексе, где сказано, что отец, как и мать, имеет полное право на декретный отпуск. Однако пока все это слухи, которые ни Малахов, ни Первый Канал не комментируют. В настоящее время телеведущий и его супруга отдыхают на Сардинии.