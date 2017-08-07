«Не стоит сильно возбуждаться»: в РФ рассказали о сути «серьезной игры» Путина в Украине

Относительно итогов состоявшихся переговоров между американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым нет никакого смысла «сильно возбуждаться», так как Путин не располагает «никаким иным сценарием игры, кроме дестабилизации ситуации в Украине». Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил российский журналист Александр Рылкин. Он прокомментировал прозвучавшие по результатам переговоров заявления и дал ответ на вопрос о вероятности положительной роли американской стороны в решении военного конфликта на Донбассе.
«Хочу надеяться, что Соединенные Штаты такую роль все же сыграют, но, увы, на сегодняшний день свидетельств этому достаточно мало. Поэтому я бы не стал с особым возбуждением комментировать встречу Тиллерсона с Лавровым».
К тому же, по словам Рылктна, совершенно очевидно, что результаты подобных встреч должны вселять оптимизм, в противном случае никакого смысла в таких переговорах просто нет. «Тиллерсон заявил, что ему показалось, что в левом глазу Лаврова засветилась определенная надежда. Но все это еще очень маловероятно. Еще не один десяток раз все передумают, обговорят и изменят решение», - уверен журналист.