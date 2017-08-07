Бизнесмен: Путин получал крупные взятки через Миллера

Максим Фрейдзон, известный бизнесмен из Израиля, которые ранее обратился в суд с исками против «Лукойла» и Газпрома», заявил о том, что он давал взятки Владимиру Путину, однако президент России получал их через Алексея Миллера, главы «Газпрома».
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Гордон», Фрейдзон дал большое интервью и рассказал, что познакомился с Путиным еще в начале девяностых. «Есть много общеизвестных описаний способов обогащения Путина. Разворовывание гуманитарной помощи, деньги от казино, доли в компаниях "Совэкс", "Петербургский нефтяной терминал", "Петербургская топливная компания" и других. Взятки он тоже брал через помощника Лешу Миллера. Владимир Владимирович во время беседы писал цифру на бумажке. В моем случае написал 10 тысяч долларов», - заявил бизнесмен.
По его словам, в то время, когда Путин еще жил в Санкт-Петербурге, весь бизнес, связанный с нефтепродуктами, контролировался группой людей, в которую входили Путин, Трабер, Васильев, Тимченко и Кумарин, и Путин имел свою долю, поскольку сопровождал проекты и оформлял разные бумаги, ведь тогда он был представителем власти.