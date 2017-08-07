валюта
Спецтема«Вот так выглядит умирающий Донецк», - Казанский

Бизнесмен: Путин получал крупные взятки через Миллера

Бизнесмен: Путин получал крупные взятки через Миллера
Максим Фрейдзон, известный бизнесмен из Израиля, которые ранее обратился в суд с исками против «Лукойла» и Газпрома», заявил о том, что он давал взятки Владимиру Путину, однако президент России получал их через Алексея Миллера, главы «Газпрома».

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Гордон», Фрейдзон дал большое интервью и рассказал, что познакомился с Путиным еще в начале девяностых. «Есть много общеизвестных описаний способов обогащения Путина. Разворовывание гуманитарной помощи, деньги от казино, доли в компаниях "Совэкс", "Петербургский нефтяной терминал", "Петербургская топливная компания" и других. Взятки он тоже брал через помощника Лешу Миллера. Владимир Владимирович во время беседы писал цифру на бумажке. В моем случае написал 10 тысяч долларов», - заявил бизнесмен.

По его словам, в то время, когда Путин еще жил в Санкт-Петербурге, весь бизнес, связанный с нефтепродуктами, контролировался группой людей, в которую входили Путин, Трабер, Васильев, Тимченко и Кумарин, и Путин имел свою долю, поскольку сопровождал проекты и оформлял разные бумаги, ведь тогда он был представителем власти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
06 авг 2017
9500

Эксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Восточноевропейские государства теперь видят в Украине реальную мощь, и эту страну они считают единственной во всем регионе, способной противостоять российской агрессии. Как передает replyua.net со

06 авг 2017
2754

У Рівному на вулиці Небесної сотні сталася жахлива різанина, є жертви

В суботу, п’ятого серпня, жахливий конфлікт виник у місті Рівному на вулиці Небесної сотні, жертвою якого виявився один чоловік, ще двоє осіб з пораненнями були доставлені до лікарні. Як передає

06 авг 2017
2488

Немцы дважды дали понять, что для них репутация намного важнее дружбы с Путиным

Российские эксперты в разных отраслях, а также примкнувшие к ним специалисты с разных трибун рассказывали, что для Европейцев не так важна репутация, как бизнес и поэтому бизнес будет обходить

Последние новости

Сергей Таран: от таких как Чавес и Мадуро угрозы больше, чем от внешней агрессии, «ватников» и арбузов

Аеропорт Львова має намір запросити чергового лоукостера з Ірландії

Бизнесмен: Путин получал крупные взятки через Миллера

Блогер объяснил россиянам, почему украинцы «их так не любят»

Ученые сделали уникальное открытие на планете Нептун

У Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Тіллерсон: Росія певною мірою готова до переговорів щодо України

В Интернет выложили видео с концертов Газманова в Донецке и Луганске

Насалик запевнив, що ціни на газ на електроенергію поки що не будуть зростати

Варшава поскаржилася на Москву через катастрофу у Смоленську

Тиллерсон: мы готовы сотрудничать с Россией, и некоторые разногласия этому не помешают

Бабченко: за полгода я сделаю так, что в России Бандера станет национальным героем

Еврокомиссар: Великобритания еще долго будет платить ЕС после Brexit

Пономарь: Москва находится в проигрышных условиях

МИД Польши: На Донбассе не внутренний конфликт, а российская агрессия

Лавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия

В Эстонии начали проводить учения с участием авиации американской Национальной гвардии

Волонтер: не выйдет пересидеть дома пока отставной грузинский президент и бывшая газовая принцесса порешают за вас ваши проблемы

За санкции против КНДР развернулись целые торги между США и Китаем

США намерены ответить России на сокращение количества дипломатов до 1 сентября – Тиллерсон

 Новости за день