Бабченко: за полгода я сделаю так, что в России Бандера станет национальным героем

Россия является той страной, которой управляют с помощью зомбоящика, и, если «перекроить» телевидение в РФ, через полгода никто уже эту страну не узнает. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Аркадий Бабченко, российский журналист.
«Дайте мне телевидение, и я вам гарантирую - через полгода тут будут целовать Соединенные Штаты в попку, сменяемость власти станет национальной идеей, Крым захотят вернуть девяносто девять процентов россиян», - отметил Бабченко. По его словам, при желании можно сделать и так, что Степан Бандера будет национальным героем России, и он вспоминает фразу, сказанную олигархом Березовским, - он говорил, что, если ему дадут в руки пульт от телевизора, он сделает из табуретки президента.
Журналист отмечает, что полностью согласен с таким высказыванием, поскольку, кто получает джойстик от Первого Канала, автоматически становится царем горы и внушает телезрителям все, что угодно, - можно сказать, что Россия победила в Сирии, или, напротив, заявить, что в Сирии России нет, и в это обязательно поверят.