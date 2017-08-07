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Лавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия

Лавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия
Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, после встречи со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, заявил о том, что, если Соединенные Штаты ответят на выдворение американских дипломатов из РФ, Россия также предпримет против США новые действия.

Как информирует replyua.net, об этом говорится в официальном заявлении МИД России. «Рассматривалась ситуация в российско-американских отношениях. Лавров указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества», - сказано в заявлении МИД.

Представители ведомства также подчеркнули, что впредь, если США будут вводить какие-то ограничения, ответ России будет незамедлительным, и, по словам Лаврова, власти РФ больше молчать не намерены, поскольку действия США не являются дружелюбными. Однако, как отметил Лавров, Россия будет готова к диалогу с США, но лишь в том случае, если Вашингтон откажется от конфронтации, поскольку в такой ситуации говорить о нормализации отношений невозможно.
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