Гордон: Путин никогда не отдаст приказ нажать на ядерную кнопку

Владимир Путин, президент России, никогда не применит ядерное вооружение, поскольку на это имеются сразу две причины – российская армия уступает по силе армии США, и к тому же, окружение Путина слишком переживает за свои активы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон. По его словам, Путин и все его окружение слишком дорожат своими активами за рубежом, дети их учатся за границей, сами они ездят на Запад лечиться, поэтому, в принципе, никто и никогда даже не задумается о том, чтобы нажать на ядерную кнопку.
«Вы думаете, что Россия конкурентная по сравнению с Америкой? Это называется "напугать ежика голой..." Сами понимаете. Сравните американскую военную мощь с этими макетами, которые катят по Красной площади. А единственный российский авианосец Адмирал Кузнецов, в простонародье называемый "Кузя", который пыхтел по Средиземноморью и который тянули на буксире», - подчеркнул Гордон. Журналист отметил, что ядерную кнопку никто не нажмет, но с РФ будут вести дела только с позиции силы.