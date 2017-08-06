Pussy Riot провели акцію на підтримку Сенцова

Російські активістки Pussy Riot провели в неділю, 6 серпня, в місті Якутськ акцію на підтримку незаконно ув’язненого в російській в’язниці українського режисера Олега Сенцова, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це повідомила в соціальній мережі Facebook учасниця Pussy Riot Марія Альохіна. Активістки написали рожевою фарбою на льняному полотні «Free Sentsov» і вивісили цю розтяжку на мосту, щоб її мали змогу побачити перехожі та мешканці будинків навпроти. Альохіна зазначила, що акція відбулася за 7,5 кілометрів від місця, де перебуває нині ув’язнений Сенцов.
Варто нагадати, українського режисера Олега Сенцова затримали разом з активістом Олександром Кольченком представник російського ФСБ весною 2014 року на території окупованого Кримського півострова. Їх вивезли в Росію, де і засудили за сфабрикованими справами, звинувачуючи у організації терактів та підпаленні офісів політичних партій в Криму. Сенцова засудили на 20 років ув’язнення, а Кольченка - на 10 років. Крім того, у РФ заявили, що затримані є громадянами Росії, бо не звернулися після анексії з проханням зберегти український паспорт. Натомість українське МЗС неодноразово наголошувало, що обидва ув’язнені були,є і залишаються громадянами України.