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Волкер зустрінеться у Москві із Сурковим

Волкер зустрінеться у Москві із Сурковим
Глава американського Держдепу Рекс Тіллерсон провів зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, під час якої повідомив про плани Курта Волкера, спецпредставника США по Україні, прилетіти до Москви та провести переговори з помічником російського президента Владиславом Сурковим, передає replyua.net з посиланням на «ТАСС». При цьому Лавров, коментуючи результати переговорів з Тіллерсоном, заявив, що американський державний секретар підтвердив, що Волккр таки відвідає російську столицю.

«Ми обговорили питання кризи в Україні і нагадали про обіцянку і американського президента, і держсекретаря про те, що зовсім скоро до Москви приїде спеціальний представник США з врегулювання українського питання Волкер. Рекс Тіллерсон, у свою чергу, підтвердив, що контакт з нашим представником Владиславом Сурковим планується та найближчим часом обов’язково відбудеться», - наголосив він. Також, за словами Лаврова, у Кремлі переконані, що це буле цікава зустріч, тому що з подібними візитами Волкер відвідав вже багато столиць.

Сам Волкер нещодавно наголосив, що у Вашингтоні усвідомлюють факт військової агресії Росії проти України та не виключають надання Києву летального озброєння.
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