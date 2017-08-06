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Протягом двох років РФ знищила 17 тисяч санкційних продуктів

Протягом двох років РФ знищила 17 тисяч санкційних продуктів
За два останніх роки у Росії було знищено сімнадцять тисяч тон продукції, імпортованої з країн, на яких Москва розповсюдила продовольче ембарго. Як передає replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», відповідна інформація була надана Федеральною службою з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

«Починаючи з шостого серпня 2015 року у Російській Федерації було знищено в межах сімнадцяти тисяч тон продукції, ввезення якої здійснювалося з країн, що опинилися під дією російського продовольчого ембарго. Більше за все було знищено рослинної продукції – 16,4 тис. тонн. Також було утилізовано півтони тваринної продукції», - наголошується у тексті повідомлення. Разом з цим зазначається, що в цілому з 2015 по 2017 рік правоохоронці затримали 17,135 тисячі тонн санкційної продукції: 16,524 тис. тонн рослинної і 611 тонн тваринницької продукції.

Як відомо, російська влада запровадила продовольче ембарго відносно продукції цілої низки країн 7 серпня 2014 року. Зазвичай, воно стосується країн, які ввели санкції проти Росії за анексію Криму і агресію на Донбасі.
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