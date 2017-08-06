Росія зацікавлена у поверненні своїх дипломатичних дач у США – посол

Під час розмови з журналістам одного з російських каналів Сергій Кисляк, який обіймає посаду посла РФ Сполучених Штатах, місія якого була завершена минулого місяця, заявив про наміри Москви домагатися відновлення права доступу на власні дипдачі у США, передає replyua.net.
«Ми плануємо домагатися вирішення цього питання і за жодних умов не відмовимося від прав на цю дачу. Будемо дивитися, як ця справа завершиться», - наголосив дипломат. Він зазначив, що позбавлення його колег доступу до дач є «порушенням норм міжнародного права та законодавства Сполучених Штатів Америки, тому що це є власністю а також об’єктом роботи дипломатів.
У кінці минулого року, як відомо, адміністрацією американського президента Барака Обами було прийняте рішення запровадити санкції проти 9 установ, компаній і фізичних осіб РФ, у тому числі проти ГРУ і ФСБ. Підставлю для такого рішення стало втручання Москви у вибори глави Білого дому та намагання тиску на представників американської дипломатії. Більше того, у Вашингтоні повідомили про закриття двох житлових комплексів, які є російською дипломатичною власністю та внесли 35 дипломатів РФ до переліку осіб нон-грата.