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Боровой: Россия потеряла 30 тысяч граждан из-за военных конфликтов

Боровой: Россия потеряла 30 тысяч граждан из-за военных конфликтов
В последних военных конфликтах, в которые вмешивалась либо создавала их Россия, погибли не менее тридцати тысяч российских граждан. И это слишком высокая цена за имперскую политику. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, об этом заявил Константин Боровой, российский оппозиционер.

Он ответил на вопрос журналиста о том, почему РФ ввязалась в конфликт в Украине. «Они это сделали не потому, что они плохие или недальновидные. Они это сделали потому, что считали это единственным выходом для сохранения власти. Они удерживают власть путем создания атмосферы "имперскости". Маленькая злобная империя может существовать, только расширяя и расширяя свое влияние», - отметил политик. По его словам, результатам таких конфликтов стали огромные человеческие потери – имеются данные, что в последних конфликтах погибли порядка 30 тысяч россиян.

Боровой подчеркнул, что россияне гибли не только на территории Украины, и речь идет о том, что такие цифры приводят эксперты по всем конфликтам, и они утверждают, что власти продолжают скрывать реальную информацию от россиян. «И это – плата граждан РФ за имперскую политику государства. Единственная цель этой политики – удержание власти группы, которая сегодня в Кремле», - добавил политик.
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