Названы объемы санкционных продуктов, уничтоженных в России

После введения санкционных мер ровно два года назад в России было уничтожено примерно 17 тысяч тонн продуктов, которые попали под запрет на ввоз из-за границы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора, за этот период времени было уничтожено 16,4 тысяч тонн продуктов растительного происхождения и 500 тонн продуктов животноводства. Всего за два года действия эмбарго было задержано 17,135 тысячи тонн санкционной продукции: 16,524 тысячи тонн растительной и 611 тонн животноводческой продукции. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что, несмотря на такие объемы уничтоженной продукции, в РФ принимается недостаточно мер для того, чтобы предотвратить попадание продуктов, попавших под эмбарго, на прилавки российских магазинов.
«Эффективность ответных российских мер могла бы намного выше, если бы в выявление контрабанды и уничтожение незаконной продукции со своей стороны более активно включился Роспотребнадзор», - говорится в заявлении Россельхознадзора. В ведомстве добавили, что прошло два года после введения продуктового эмбарго, однако санкционные продукты до сих пор можно увидеть в продовольственных магазинах.