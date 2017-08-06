Лебединский: Путин нарушил договор, и кто он после этого?

Владимир Путин, президент России, не имел никакого права нарушать договор о суверенитете и целостности Украины, но он сделал это, поэтому в глазах мирового сообщества может выглядеть только «г.вном».
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое жесткое заявление прозвучало от Алексея Лебединского, российского певца, популярного в конце девяностых. По его словам, Россией был подписан договор, была совершена сделка мирового масштаба, но потом оказалось, что в РФ сделки мирового масштаба не уважают, поэтому человек, нарушивший договор, может выглядеть только г.вном в глазах мирового сообщества. «Не бывает справедливости одной беззаконной, а другой – законной. Бывает справедливость одна – законная. А законная справедливость – это подписанное соглашение о территориальной целостности Украины», - отметил музыкант.
Он привел сравнение – если вы двадцать лет ездите на ВАЗ-2101, а потом отдаете ее с условиями, то через какое-то время эту машину вы уже не можете считать своей, несмотря на любовь к ней и вложенные средства.