Москва прагне повернути дипломатичні дачі в США – дипломат

Російська Федерація має наміри боротися за те, щоб дипломати, які працюють на території США, знову отримали доступ до дач, які підпали раніше під американські санкції проти Росії, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку позицію офіційної Москви висловив Сергій Кисляк, який в липні завершив свою місію в США на пості посла Росії. Він наголосив, що російська сторона ніколи не відмовиться від прав на дипломатичні дачі у Сполучених Штатах Америки. За словами Кисляка, факт блокування доступу до цих об’єктів Вашингтоном є порушенням міжнародного права, а також американського законодавства, «бо це власність». Також російський дипломат, що мова йде не тільки про власність, а й про «об’єкт дипломатичної роботи».
Варто нагадати, в грудні 2016 року адміністрація президента Барака Обама наклала на Російську Федерацію санкції в зв’язку з втручанням Москви у вибори нового президента США. Обмеження передбачали, що з США були відіслані 35 російських дипломатів, яких оголосили персонами нон грата, а також закрили доступ до 2 житлових комплексів, які є дипломатичною власністю РФ на території США.