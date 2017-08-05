Додон таки зустрівся з Рогозіним попри оголошення віце-прем’єра РФ персоною нон-грата в Молдові

Президент Молдови Ігор Рогозін, відомий своєю проросійською орієнтацією в політичному житті, таки зустрівся з віце-прем’єр-міністром Російської Федерації Дмитром Рогозіним в Тегерані, інформує replyua.net з посиланням на Громадське.
Зустріч високопосадовців відбулася в посольстві РФ в Ірані. Додон під час перемовин з Рогозіним попросив, аби Російська Федерація не застосовувала санкційні обмеження проти Молдови після того, як віце-прем’єра Росії оголосили персоною нон-грата на території Молдови. Додон зазначив, що ухвалене молдавським урядом рішення свідчить про його небажання співпрацювати з Росією. На думку президента Молдови, дії урядовців є «безпрецедентним, грубим не зовсім не аргументованим з точки зору дипломатії кроком, що свідчить про агресію нинішніх правителів Молдови».
Варто нагадати, 2 серпня рішення уряду Молдови Дмитра Рогозіна оголосили персоною нон грата в країні, заборонивши йому перетин молдавського кордону. Натомість сам Рогоззін заявляв, що політика Молдови є «циганщиною».