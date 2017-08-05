Росія активно налаштовує поляків проти українських заробітчан

Російська Федерація почала активно працювати над створенням негативного іміджу українських заробітчан в Польщі, намагаючись таким чином налаштувати самих поляків проти українців. Такі результати дослідження оприлюднив американський аналітичний центр Center for European Policy Analysis (CEPA), інформує replyua.net з посиланням на Голос Америки.
Як зазначають аналітики, для цього Москва не гребує вже звичними для себе методами поширення пропаганди через прокремлівські ЗМІ такі як Sputnik та низка інших, які активно розповсюджують у Польщі страхи перед імміграцією з територією України. Метою подібних дій є прагнення налаштувати громадян двох сусідніх країн один проти одного. Рупори Кремля активно почали працювати над цим після запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною. Російська преса активно поширює тези про те, що «приїжджі з України вкрадуть робочі місця поляків; ті, хто стимулював міграцію громадян країн Африки, нині займаються просуванням потоків мігрантів з України в Польщу; безвіз не спроможний компенсувати Києву витрати держави від європейської інтеграції».
Згідно з матеріалами аналітичного центру,в такий спосіб Москва прагне зашкодити іміджу України як держави, налаштувати дві країни одна проти одної та сприяти просуванню гасел націоналістичних партій, викривляючи окремі факти історії та сьогодення. Саме тому експерти наполягають, що сторони мають розпочати активну інформаційну кампанію, яка зверне увагу на питання української імміграції та зможе пояснити пересічним громадянам правові обмеження, які захищають польський ринок праці.