Боровой: Сейчас Путин находится в состоянии паранойи

Российский оппозиционер Константин Боровой в прямом эфире телеканала NewsOne заявил, что нынешнее состояние главы Кремля Владимира Путина соответствует паранойе, передает replyua.net. Со слов политика, в данном случае есть все основания утверждать о существовании «проблемы неадекватности Путина».
«Нынешнее состояние Путина соответствует паранойе. Во время форума в Петербурге нами был проведен анализ его высказываний и манеры поведения. Можно смело заявлять о тяжелом, болезненном состоянии, когда еще есть признаки логики, но она уже с явными признаками псевдологики. Есть очень простой пример: рассуждая на тему безопасности России, Путин не вспоминает о Северной Корее, а говорит о Корейском проливе, в котором неожиданно, один за другим, появились американские авианосцы. Но он, почему-то, умалчивает о том, что северокорейские власти испытывают ракеты и ядерное оружие», - сказал Боровой, отметив, что подобное поведение является типичным для больного паранойей, в момент возникновения у него собственной логики.
«Если такое паранойяльное состояние будет развиваться, в бытовых случаях это обернется агрессией в обществе», - добавил политик.