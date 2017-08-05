Холодная война еще не начиналась – экс-посол России в США

В прямом эфире телевизионного канала «Россия-24» завершивший выполнение своей миссии в июле российский посол в США Сергей Кисляк заявил, что говорить о начавшейся холодной войне между Москвой и Вашингтоном пока рано, сообщает replyua.net. «Холодная война еще не началась. Я не могу быть уверенным в наличии логарифмической линейки, согласно которой можно с точностью отмерять расстояние до нее», - сказал дипломат. К тому же, по мнению Кисляка, никаких противостояний на идеологическом уровне между США и РФ тоже нет, хотя в России есть значительные отличия.
«Суть проблемы в наших отношениях заключается в том, и я ранее уже об этом говорил, в ощущении полной исключительности американцев. Более того, они заявляют, что якобы могут всем говорить, что можно делать, а что – нет», - заявил Кисляк.
С его слов, все ныне происходящее в отношениях России и США имеет комплексный характер, поэтому такая ситуация надолго, в мире все меняется. По мнению посла, Вашингтон уже начал терять свои прежние возможности, так как «Европа уже близко, а Китай – почти там». Как известно, ранее в Белом доме назвали нынешние отношения между США и Россией самыми худшими за всю историю.