Новый имидж Путина – секссимвол пенсионерок, – политолог

Соцсети активно обсуждают последнюю рыбную фотосессию «Путин топлес вальсирует со щукой и Шойгу». Люди недоумевают: кого Путин хотел обольстить своим изношенным старческим тельцем. Об этом в своем блоге пишет известный российский оппозиционный политолог и социолог Игорь Эйдман.
Он отмечает, что напрасно люди недоумевают, почему Путин так любит частенько позировать без верхней одежды перед телекамерами. Это ведь сильный предвыборный ход. «На самом деле ничего страшного, что «молодой» давно не молод. Молодых ему обольщать и ненужно, они все равно голосовать не ходят. А вот пенсионерки – самые активные и дисциплинированные избиратели. На них все и рассчитано. Кремлевские политтехнологи лепят Путину новый имидж – воплощение сексуальных грез российской пенсионерки, дедок-рыбачек – старенький, но крепенький», – написал политолог.
По его словам, щука тоже явно неслучайно в репортаж затесалась. Это работа на подсознание. Видимо, по замыслу путинских имиджмейкеров, одинокие немолодые женщины должны ассоциировать себя со щукой, которую Путин долго ловил, но поймал и съел. Так политтехнологи пытаются обеспечить заявленные 70% голосов за Путина при 70% проголосовавших на будущих президентских выборах.