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Блогер: «железный занавес» начинает понемногу опускаться. В России введена цензура

Блогер: «железный занавес» начинает понемногу опускаться. В России введена цензура
В России с каждым днем становится все небезопаснее выражать свободную точку зрения и упоминать о демократии, ведь постоянно приходят новости, что в РФ что-то запретили, то из библиотек «неправильные» книги убрали, а где-то и вовсе закрыли целую библиотеку, а книги сожгли. О телевидении вообще речь не идет. Там давно уже все идет в записи. Даже «прямые эфиры» запускают с отставанием от реального времени на несколько секунд, чтобы успеть, в случае чего, рекламную паузу вставить. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Павло Правый.

Он сообщает, что вчера личному приказу Путина на территории Российской Федерации запрещено показ по телевидению боя украинского боксера Василия Ломаченко с Мигелем Варрьягой. « По приказу диктатора миллионы российских любителей бокса лишены возможности посмотреть бой за титул чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Почему? Ответ прост: поскольку в финале будет боксировать украинец, и он является безоговорочным фаворитом. Зачем россиянам смотреть на украинца-победителя с флагом Украины в руках. Страх Кремля перед Украиной настолько велик, что он запрещает банальную спортивную трансляцию в 7:00 утра!», – подчеркивает журналист.

По его словам, дальше следует ожидать запрет показов фильмов США, Великобритании, Франции, реальное тюремное заключение за прослушивание радио «Свобода», «Голос Америки», ВВС и просмотр украинского телевидения, глушилки, регистрация покупки компьютеров, обязательная установка на компьютеры ограничения на выход в интернет. «Вы хотели в СССР, господа россияне? Вы туда попадете, очень скоро. Правда, там будет ГУЛАГ, а заветной колбасы по 2-20 – не будет. И тогда не проситесь к нам, не штурмуйте наше посольство и не ищите среди предков троюродного дедушки из Украины», – резюмировал Павло Правый.
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