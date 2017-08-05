Российский журналист: из-за войны в Украине я потерял семью

Александр Тверской, российский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что из-за его позиции по ситуации в Украине, от него начали отворачиваться и отказываться родственники, передает replyua.net.
«Может нам пора попрощаться и закончить общение?» - это сегодня мне сказала моя бабушка», - написал Тверской. По его словам, бабушка давно лишилась зрения, но может слушать передачи по телевизору, из-за чего с ней приключилась жуткая метаморфоза – из образованного и умного филолога она превратилась в ограниченного и агрессивного человека, ненавидящего Запад и считающего, что в Украине живут лишь фашисты.
«Она давно догадывается, чем я занимаюсь и что я пишу. Но не знает точно, что конкретно. Я и не говорю, потому что если скажу, то точка будет поставлена в ту же секунду. С возрастом она стала еще более нетерпимой и жесткой», - пояснил журналист. По его словам, родственные связи могут разорваться за очень короткое время, когда понимаешь, что человек сильно изменился, более того, он считает тебя предателем страны.