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Писатель сравнил американские санкции, наложенные на Москву за Афганистан и за Украину

Писатель сравнил американские санкции, наложенные на Москву за Афганистан и за Украину
В сети многих озадачил вопрос, насколько нынешние санкции США тяжелее тех, что были наложены на СССР после вторжения в Афганистан. Как пишет в своем блоге известный писатель Александр Сурков, чтобы понять разницу этих санкций, нужно рассмотреть небольшой пример. Во второй половине восьмидесятых советские конструкторы придумали сверхсекретную военную автоматизированную систему «Цвет». Система размещалась в двух здоровенных прицепах – кунгах и умела две вещи. Первая вещь – по сути, факс, передача ч/б изображения по каналам связи, заточенная под формат документов. Вторая – считывание нанесенной на карты обстановки и рисование ее плоттером на такой же карте у получателя.

Как пишет блогер, идея для «совка» была невиданная ранее – документы фельдъегерско- почтовая служба возила даже по Киеву порой неделями, потому оперативно передать нарисованную карту в нужный штаб было очень важно, но была техническая проблема. Она заключалась в том, что украденная творческим гением технических разведчиков ГРУ система сканирования упорно не желала распознавать все, что нарисовано уставными карандашами «Тактика». Как не бились лучшие умы, она принимала только линии и надписи, сделанные японскими спецфломастерами. В результате умы сдались, и на суперустройстве появился тумблер «тактика/фломастер», но фломастеры самая передовая промышленность СССР производить, как выяснилось, не умела. Потому что для того, чтобы изготавливать нужную краску надо иметь соответствующие и оборудование, и технологии, и материалы. А где их взять в стране, где даже производство полиэтиленовых пакетов с яркими рисунками так и не сумели освоить? Вот и начали для нужд армии покупать фломастеры в Японии.

Александр Сурков отмечает, что ЦРУ это дело просекла мигом, и японские фломастеры тут же включили в санкционные списки. После чего «суперсистема» «Цвет», на разработку и производство которой были потрачены миллиарды, превратилась в гору железа. «Если кто-то думает, что в России сегодня в отношении технологий изменилось хоть что-то, тот сильно ошибается. Без западных оборудования, технологий и материалов вся их индустрия – это такой же пустой «Цвет». Так что пусть не рассказывают за импортозамещение», – резюмировал писатель.
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