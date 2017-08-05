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Маленьку росіянку шокувала відповідь на питання, чому українці ненавидять Росію

Маленьку росіянку шокувала відповідь на питання, чому українці ненавидять Росію
Відомий російський блогер і фінансист Слава Рабинович на своїй Facebook-сторінці пояснив своїй 9-річній співвітчизниці, чому в Україні з ненавистю ставляться до росіян, передає replyua.net.

«Одна маленька знайома дівчинка, якій лише дев’ять років, поцікавилася у мене, чому ж українці з такою ненавистю ставляться до громадян Росії. Я її запитав, звідки у неї така інформація, вона пояснила, що чує такі запитання від оточуючих її дорослих, тому вона не розуміє, чому в українців таке погане ставлення до нас», - пише Рабинович.

Блогер продовжив, що розповів дівчинці, як у 2014 році Росія напала на Україну, відібравши у неї Крим та окупувавши схід країни, а ще позбавила життя більше десяти тисяч українців і збила літак, на якому було 298 пасажирів та члени екіпажу, зокрема 80 дітей та два десятки сімей у повному складі. «Також я розповів маленькій дівчинці, що зараз в Україні майже у кожному маленькому місті чи селищі є свіжі могили українців, які на Донбасі загинули від агресорів та окупантів з Росії, а також що багато маленьких дівчаток будуть рости без батька», - написав блогер. Він додав, що дівчинка була шокована цією відповіддю, однак, вважає Рабинович, потрібно було сказати дитині правду.
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