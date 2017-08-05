Журналист: санкции Запада против России работают не там, где надо

Санкции, введенные Соединенными Штатами против России, сработают, однако от них пострадает не путинское окружение и не те, кто виновен в агрессии РФ, - ограничения негативно повлияют на жизнь самых обычных россиян.
Как информирует replyua.net, такое заявление в эфире Эха Москвы прозвучало от Виктора Шендеровича, российского журналиста и писателя. «Конечно, санкции направлены против Путина. В любой стране с обратной связью такого рода санкции и такого рода удар по экономике и очевидный ущерб стране повлек бы очень быстро отстранение от власти», - отмечает Шендерович и подчеркивает, что экономический удар нанесен, но это не значит, что российская верхушка урежет свой рацион питания и будет голодать, - голодать будут люди, поддерживающие Путина и аннексию Крыма. «Вот у них инфляция и увеличится, у них сократится рацион питания, а не у Сечина», добавил журналист.
Он отметил, что рассчитывает на введение исключительно персональных санкций и не одобряет ограничений, которые сказываются на простом народе.