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Журналист: санкции Запада против России работают не там, где надо

Журналист: санкции Запада против России работают не там, где надо
Санкции, введенные Соединенными Штатами против России, сработают, однако от них пострадает не путинское окружение и не те, кто виновен в агрессии РФ, - ограничения негативно повлияют на жизнь самых обычных россиян.

Как информирует replyua.net, такое заявление в эфире Эха Москвы прозвучало от Виктора Шендеровича, российского журналиста и писателя. «Конечно, санкции направлены против Путина. В любой стране с обратной связью такого рода санкции и такого рода удар по экономике и очевидный ущерб стране повлек бы очень быстро отстранение от власти», - отмечает Шендерович и подчеркивает, что экономический удар нанесен, но это не значит, что российская верхушка урежет свой рацион питания и будет голодать, - голодать будут люди, поддерживающие Путина и аннексию Крыма. «Вот у них инфляция и увеличится, у них сократится рацион питания, а не у Сечина», добавил журналист.

Он отметил, что рассчитывает на введение исключительно персональных санкций и не одобряет ограничений, которые сказываются на простом народе.
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