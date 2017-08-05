Российские артисты находятся на крючке у Кремля – Лебединский

Большая часть лиц, представляющих российскую культуру и шоу-бизнес, являются сторонниками преступных действий главы Кремля Владимира Путина, так являются материально зависимыми от властей России. Как сообщает replyua.net, такое мнение в прямом эфире «Громадського радіо» озвучил известный российский продюсер Алексей Лебединский.
«На самом деле, все достаточно просто – все дело в деньгах, страхе и в положении. Многие просто предпочитают делать вид, что они ни к чему не имеют отношение. Либо же утверждают, что политика здесь ни при чем. Однако в действительности это не более, чем нежелание на сознательном уровне говорить о происходящем вокруг них. Все это ради материальной выгоды», - отметил он. Алексей Лебединский считает, что все российские артисты являются членами преступной сети, организованной путинской ОПГ.
«Речь идет о коррупции, и все представители российского шоу-бизнеса причастны к преступлениям – получая в конвертах деньги черной наличкой, они не платят налоги», - сказал продюсер, добавив, что лично получал очень большие суммы в конвертах, выступая на концертах в России. А сейчас на этом крючке сидят все представители российской «тусовки».