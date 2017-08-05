Финансист рассказал о полном провале политика Путина в Украине и спрогнозировал вероятность масштабного наступления

По мнению российского финансиста и блогера Славы Рабиновича, планы российской власти о создании на территории Украины так называемую «Новороссию», аналогично другим планам главы Кремля Владимира Путина, завершились полным провалом, сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф». Эксперт, в частности, отметил, что итогом аннексии Крыма тоже стал провал Путина, поэтому можно уже говорить об ушедшем для российского президента поезде, причем во всех отношениях.
Также Рабинович считает, что глава Кремля не теряет надежду на замораживание конфликта на Донбассе, чтобы, как результат, украинская экономика пострадала, а ситуация в политической жизни страны оказалась дестабилизированной. И если этот сценарий реализуется, у Владимира Путина появится перспектива расширения своего влияния в Украине.
«Даже малейшая попытка эскалации, с учетом статуса-кво украинской стороны завершится падением режима Путина, так как это обернется усилением антироссийских санкций. Так что российский президент вряд ли решится на полномасштабное наступление, иначе этот шаг будет суицидальным», - уверен финансист.