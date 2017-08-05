Подводная охота Путина попала на видео

4 августа, в пятницу, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, рассказал о том, что в течение двух дней Владимир Путин отдыхал в Южной Сибири и даже успел порыбачить.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Russia Today, Песков рассказал, что Путин останавливался на двое суток в Туве, где занимался рыбалкой и подводной охотой. По словам Пескова, Путину пришлось гоняться за одной щукой целых два часа, и президент никак не мог подстрелить рыбу, однако своего он все равно добился. Во время охоты российский глава использовал гарпунное ружье. Пресс-секретарь при этом уточнил, что президент самостоятельно снимал охоту на видео, поскольку на подводной маске установил камеру GoPro.
Небольшой момент подводной охоты уже появился в интернете. Песков заверил, что через несколько дней на сайте Кремля можно будет найти все видео – сотрудники Кремля разместят видео в неотредактированном виде. Отметим, что Путин известен своим пристрастием к охоте, и, если ему выдается отдохнуть несколько дней, он делает это только в России.