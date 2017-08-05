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Черга ЄС: Москва знову пригрозила контрзаходами у відповідь на санкції

Черга ЄС: Москва знову пригрозила контрзаходами у відповідь на санкції
Російська Федерація, яка нещодавно обіцяла відповісти на запровадженні Сполученими Штатами Америки санкційні обмеження, тепер заявила, що не залишить просто так без дій у відповідь санкції, що були ухвалені в п’ятницю, 4 серпня, Європейським Союзом, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

У Міністерстві закордонних справ Росії піддали жорсткій критиці рішення Євросоюзу, назвавши рішення Брюсселю «недружнім та необгрунтованим кроком». Водночас у Москві впевнені, що відповідальними «за рішення включно з можливими господарськими витратами Siemens та інших німецьких, а також європейських компаній, які працюють в Росії, цілком і повністю є Євросоюз та уряд Німеччини». Наостанок у зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що за ними залишається право вдатися до «заходів у відповідь», а також самі причини введення санкцій є «надуманими», бо, на думку Москви, мова йде про «звичайнісіньку комерційну суперечку».

Нагадаємо, 4 серпня в ЄС за ініціативи Німеччини затвердили санкції проти ще трьох російський компаній та 3 росіян, двоє з яких є чиновниками міністерства енергетики РФ. Таким чином Брюссель відповів на скандал, що трапився довкола газових турбін Siemens, які попри передні домовленості, Москва доправила в анексований Крим в обхід санкцій.
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