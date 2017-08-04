У Кремлі відмовилися коментувати ймовірність запровадження санкції ЄС через скандал з турбінами

Речник російського президента Дмитро Пєсков в розмові з журналістами відмовився надати коментар офіційної Москви з приводу новини, що з’явилася напередодні щодо намірів Європейського Союзу затвердити нові санкції проти Росії через скандал, що розгорівся довкола постачання газових турбін німецької компанії Siemens в анексований Росією Крим, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Пєсков заявив, що цю новину не можна вважати приводом для реакції Кремля і відмовився робити будь-яку заяву чи надати коментар щодо цього питання. Слід зауважити, що за даними європейської преси, вже сьогодні ЄС має наміри розширити санкції і ініціатором цього виступила Німеччина. За інформацією журналістів, щодо цього рішення немає ніяких заперечень, а також офіційній Брюссель не планує штрафувати німецьку компанію через відправку газових турбін її виробництва на Кримський півострів.
Нагадаємо, минулого тижня посли 28 держав-членів С одноголосно підтримали рішення про введення обмежень стосовно 4 громадян РФ та 3 російських компаній в зв'язку з постачанням турбін Siemens в Крим.