У Держдепі США вважають, що Медведєву потрібно «трохи заспокоїтися»

Представники американського Державного департаменту прокоментували гучну заву, яка була зроблена російським прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим, про нібито початок торгової війни з боку США, передає replyua.net. На думку зовнішньополітичного відомства США, Медведєв повинен «трохи заспокоїтися». Із завою відповідного змісту виступила представниця Держдепу Хізер Науер, оцінюючи нинішню російсько-американську кризу у відносинах. За її словами, обом країнам потрібно знайти області взаємовигідного співробітництва.
«Заяви провокаційного характеру звучать від багатьох лідерів і багатьох країн. Я вважаю, що всі ми повинні трохи заспокоїтися», - сказала Науерт.
Нагадаємо, що керівник уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що після введення США нових санкцій проти Москви немає жодних сподівань на поліпшення відносин між двома держави. Крім того, російський прем’єр переконаний, що його країні з боку влади США оголошено справжню торгову війну, а сам глава Білого дому Дональд Трамп показав, що є безсилим, оскільки передав значну частину своїх повноважень Конгресу.