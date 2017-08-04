Сотник: Путін вже нічого не може зробити проти санкцій, вони на десятиліття

У своєму блозі російський журналіст Саша Сотник пише, що багато кого сьогодні цікавить питання, що ж далі будуть робити представники Кремля, передає replyua.net. На переконання журналіста, Володимиру Путіну так нічого не вдалося розрулити, і у майбутньому він теж нічого не зробить проти санкцій, оскільки нові санкції, запроваджені США, діятимуть не один десяток років. «Всі діти, дружини та коханки, які перебувають за кордоном, варто вже повертатися в Росію та наслідувати приклад Лізи Пєскової, яка, прислухавшись до порад свого татуся, наразі перебуває у Севастополі (а це означає, що з Шенгеном варто прощатися», - написав Сотник.
Також він згадав вчорашню промову Дмитра Медведєва, російського прем’єр-міністра. «Якщо це все перекласти на просту мову, це означатиме: «Коротше, вам потрібно прийняти термінове рішення, чи вам дійсно потрібен такий тайговий тато? У разі чого - я на підхваті за Конституцією. Я домовлюся - зуб даю ...».
В даний час, переконаний Сотник, розвиток історії нагадує шлях замороження по всіх фронтах. «Однак до того часу, доки діти політиків відпочивають на Заході - країну вони ніяк не закриють, хоча залізну завісу встановити дуже хочеться», - підкреслив він.