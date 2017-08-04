Российские эксперты обвинили Путина в том, что он лишил россиян будущего

После подписания Дональдом Трампом очередного пакета антироссийских санкций становится понятно, что Россия потеряет крупные иностранные инвестиции. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Газета.ру, об этом рассказали многие российские эксперты.
К примеру, Антон Данилов-Данильян, сопредседатель «Деловой России», заявил о том, что санкции могут не сказаться на крупнейших банках России, однако на мелких финансовых учреждениях можно будет поставить крест. В новом пакете санкций оказались банки Крыма, и они уже никогда не дождутся инвестиций. Эксперт подчеркнул, что санкции для мелких банков могут привести к проблемам с прибылью, что, естественно, банки компенсируют за счет своих клиентов, изменив условия предоставления услуг.
Нужно отметить, что за последние месяцы из России инвесторы уже вывели крупные суммы деньги, и только за последние пять месяцев из фондов, ориентированных на Россию, «ушли» два миллиарда долларов. Эксперты уверяют, что на сделках с Китаем санкции не отразятся, однако затронут совместные проекты России с Индонезией, Японией, Вьетнамом, Малайзией и другими государствами, которые тесно сотрудничают с США.