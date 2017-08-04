Опрос в РФ: россияне стали негативно относиться к Трампу

Сразу перед тем, как Дональд Трамп подписал указ о санкциях против РФ, в России провели опрос, и оказалось, что число граждан РФ, симпатизирующих Трампу, резко сократилось.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК, опрос среди россиян проводил ВЦИОМ, и социологи отметили, что при этом в России все еще много тех, кто верит в быструю отмену антироссийских санкций. Социологи отмечают, что опрос был проведен до подписания Трампом нового пакета санкций, поэтому число недовольных россиян сейчас может быть гораздо больше. Опрос был проведен 30 и 31 июля. 28 процентов россиян относятся к президенту США Дональду Трампу скорее отрицательно, 43 процента — равнодушно, и всего 18 процентов — скорее положительно, причем в течение месяца отношение россиян к Трампу резко ухудшилось.
Отмечается, что еще в начале июля 27 процентов россиян относились к американскому президенту положительно, а 22 процента – отрицательно. Также 39 процентов опрошенных заявили о напряженности в отношениях США и России, 21 процент – о враждебности, 23 процента – о прохладе.