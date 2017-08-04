Суд обязал Навального выплатить крупный штраф

Алексей Навальный, российский оппозиционер, согласно решению Симоновского суда российской столицы, должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на DW, к штрафу суд приговорил Навального за повторное нарушение правил организации и проведения мероприятий в общественных местах. «Признать Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП России (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей», - заявили в Симоновском суде Москвы. В суде пояснили, что Навальный вместе с другими российскими оппозиционерами при помощи видеобращения организовал несанкционированную акцию протеста, которая проходила два дня подряд в российской столице, 8 и 9 июля.
Между тем, российский оппозиционер и его адвокат решение суда не признают и продолжают настаивать на том, что при составлении протокола об административном нарушении было допущено очень много ошибок. Напомним, что Навального ранее приговаривали к 25 суткам административного ареста за организацию акций протеста в разных городах России.