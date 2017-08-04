США применяют новое оружие для сдерживания России –Atlantic Council

Благодаря использованию новейших технологий Соединённые Штаты вступили в противостояние с Россией за главную роль на российском газовом рынке. Как передает replyua.net, такую точку зрения в своем материале для Atlantic Council представила Мэри Дугас, являющаяся экспертом Центра Белфера по науке и международным отношениям Гарвардской школы Кеннеди, информирует ZN.ua. В тексте статьи, в частности, речь идет о том, что новые американские технологии способствовали тому, что в США наблюдается активная фаза добычи сланцевого газа, из-за чего Россия может утратить роль газового монополиста в Европе и за ее пределами.
Все это, продолжает далее автор статьи, даст возможность сдвинуть Российскую Федерацию с нынешней геополитической позиции, а у российского газового монополиста «Газпром» появится конкурент, что лишит Кремль возможности использовать газ как инструмент политического характера.
Не исключено, что до 2020 года Соединенные Штаты во всем мире станут самым крупным экспортером сжиженного газа. В частности, по состоянию на сегодня в Литве уже построен терминал для приема сжиженного газа, а Варшава подписала договор с США о поставках голубого топлива.