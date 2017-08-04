Президентские выборы в России: Путин вдруг заговорил о своем участии

Глава российского государства Владимир Путин сказал, что еще подумает о том, принимать ли ему участие в запланированных на март следующего гола выборах президента. Как сообщает replyua.net, заявление соответствующего содержания от руководителя Кремля было озвучено на совещании, посвященному вопросу преодоления пожаров в лесу в Иркутской области и в Бурятии. В ходе данного мероприятия через видеосвязь выступил один из пострадавших жителей, информирует РИА Новости.
«Хочу к вам обратиться с просьбой – когда будут вновь выборы, нам бы хотелось, чтобы вы баллотировались на эту должность», - сказал он Путину. В ответ на это президент России поблагодарил своего соотечественника за этот вопрос и пообещал подумать.
Отметим, что в конце мая текущего года Путин дал интервью французскому изданию Le Figaro, в ходе котрого заявил, что какие-либо разговоры, касающиеся выборов президента, являются преждевременными, хотя и пообещало, что избирательная кампания-2018 будет проведена в соответствии с нормами законодательства. К тому же, Путин подчеркнул, что все российские граждане, согласно основному закону, имеют право на участие в выборах.