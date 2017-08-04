Дипломат: России остается думать лишь о том, как минимизировать последствия санкций, - других вариантов нет



Владимир Огрызко, известный дипломат и бывший министр иностранных дел Украины, прокомментировал введение



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По его мнению, новые ограничения затронут не только Россию, но и тех, кто работал с ней и получал неплохие дивиденды, которые сейчас спрятаны на Западе. Огрызко подчеркивает, что в этом и заключается самая большая опасность для путинского режима – в итоге у всех тех, кто прячет деньги в западных странах, возникнет вопрос о том, что настало время от всего этого отказаться.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Владимир Огрызко, известный дипломат и бывший министр иностранных дел Украины, прокомментировал введение США новых антироссийских санкций.Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, Огрызко считает, что у России не осталось ни одного механизма, с помощью которого она могла бы повлиять на Запад и на США, и в сложившейся ситуации Кремль будет пытаться лишь минимизировать последствия новых санкций. «Так или иначе и США, и ЕС нашли, или при необходимости найдут, компромиссы относительно экономических моментов. Но все они будут более жесткими, чем те, что были до введения этих санкций. Итак, давление на Россию будет продолжаться, и в Москве этого не могут не понимать», - отмечает дипломат.По его мнению, новые ограничения затронут не только Россию, но и тех, кто работал с ней и получал неплохие дивиденды, которые сейчас спрятаны на Западе. Огрызко подчеркивает, что в этом и заключается самая большая опасность для путинского режима – в итоге у всех тех, кто прячет деньги в западных странах, возникнет вопрос о том, что настало время от всего этого отказаться.