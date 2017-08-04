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Боровой: откуда столько раздражения? Санкции – это благо

Боровой: откуда столько раздражения? Санкции – это благо
Константин Боровой, российский оппозиционер, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал реакцию политиков и экспертов из РФ на новые антироссийские санкции, информирует replyua.net.

«На всех уровнях в РФ было сказано, что санкции - благо, что теперь-то сельское хозяйство рванёт вверх, что научная мысль ощутила стимул и попрут инновации. Как понять возмущенные англоязычные твиты премьера Медведева?», - отмечает Боровой. По его словам, и Рогозин, и Путин очень радостно говорили об импортозамещении, которое пойдет только на пользу российской экономике, а теперь почему-то все возмущаются. «Многочисленные призывы чиновников разного уровня "молиться за продление этих санкций" даже и вспоминать неловко....и вдруг такой взрыв благородного негодования!», - добавил политик.

По его словам, если говорить серьезно об этой ситуации, то речь идет о развороте общественного мнения на 180 градусов, поэтому это может вызвать даже головокружение. Оппозиционер считает, что российские власти поставили очень сложную задачу перед своими PRщиками. Напомним, что 2 августа Дональд Трамп подписал закон об ужесточении антироссийских санкций.
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