Лоза о Мэнсоне: у нас отребья хватает, зачем в Россию звать всякое г.вно?



Юрий Лоза, российский музыкант, прокомментировал скандальное заявление певца Мэрилина Мэнсона, брошенное во время концерта в Киеве. Мэнсон нелестно, в оскорбительной форме, отозвался о России.



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«Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье. Своих артистов навалом, а мы тащим всякое говно. Русофобов пускать нельзя. А почему мы уверены, что наши зрители всегда будут толерантны? Вот если их артист оскорбляет, могут и в морду дать. Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать», заявил музыкант.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Юрий Лоза, российский музыкант, прокомментировал скандальное заявление певца Мэрилина Мэнсона, брошенное во время концерта в Киеве. Мэнсон нелестно, в оскорбительной форме, отозвался о России.Как информирует replyua.net со ссылкой на Комсомольскую правду, Лоза подчеркнул, что Мэнсон оскорбил Россию, а ведь за два дня до этого он был в Москве, отыграл концерт, его хорошо приняли. Лоза не понимает, зачем вообще «Мэнсон сдался России», и каждого иностранного артиста, приезжающего с гастролями в РФ, и зарабатывающего деньги, необходимо тщательно проверять, чтобы потом не было таких инцидентов.«Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье. Своих артистов навалом, а мы тащим всякое говно. Русофобов пускать нельзя. А почему мы уверены, что наши зрители всегда будут толерантны? Вот если их артист оскорбляет, могут и в морду дать. Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать», заявил музыкант.