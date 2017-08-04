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Павел Нусс: то, что в России шок и паника «после вчерашнего» - неоспоримый факт

Павел Нусс: то, что в России шок и паника «после вчерашнего» - неоспоримый факт
Заявление премьер-министра РФ Медведева о том, что «президент США Дональд Трамп своим подписанием закона о новых санкциях в отношении РФ «максимально унизительным способом сдал власть Конгрессу» говорит о том, что после расширения санкции против России, которые президент Трамп подписал вчера – Кремль пал в ярость, и дезориентирован. Такое мнение в своем блоге высказал известный украинский политический аналитик Павел Нусс.

По его словам, паника в Кремле и такие экспрессивные заявления самых высших руководителей России – это прямой и близкий путь к дестабилизации режима и к институциональному кризису, ну а дальше все будет весьма предсказуемо. «По-другому объяснить заявления этих злобных имперцев я не могу, но то, что в России шок и паника «после вчерашнего» - неоспоримый факт. И, если сегодняшняя Россия имеет «лицо», то оно такое же, как у их закомплексованного вожака – мерзкое, агрессивное, и неизлечимо больное», – написал Павел Нусс.

Что же касается заявления Медведева, то что-то похожее от него можно было слышать в разгар Майдана в Киеве, когда российский премьер называл Януковича «тряпкой» за свою мягкость и неспособность силой разогнать митингующих украинцев и показать им свое место. Тогда в Кремле наблюдалась такая же паника, как и сейчас от новых санкций США.
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