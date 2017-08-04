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Блогер: чому Росія так чекає 2025 року?

Блогер: чому Росія так чекає 2025 року?
Військовий та політичний оглядач Олександр Коваленко давно слідкує за російським ВПК. Всі плани щодо російських військових розробок стають об’єктом його уваги. Про загальні тенденції розвитку російського «зброярства» блогер розповідає на персональній сторінці в соціальній мережі, - інформує replyua.net.

Так, блогер наголошує, що росіяни дуже багато розробок у сфері ВПК чомусь приурочують до 2025 року. Наприклад, серед таких: створення національної ешелонованої системи протиракетної оборони, забезпечення військ мобільними роботизованими комплексами, початок випуску повноцінного винищувача п’ятого покоління ПАК ФА Т-50, закладення на верфях першого авіаносця за проектом 23000Е «Шторм» (деякі російські «патріоти» розраховують навіть на шість таких авіаносців).

Але чи «потягнуть» росіяни ці плани? Тим більше у контексті того, що доходи від нафти вже не будуть такими невичерпними. І справа не тільки в ціні за барель, а і в обсягах видобутку. Наприклад, ще у 2016 році російське Мінприроди оприлюднило звіт, відповідно до якого розвіданих запасів «чорного золота» в РФ вистачить на 28 років. Але при цьому доступної для видобутку нафти не більше 14 мільярдів тонн. З врахуванням цих показників, у російському уряді прогнозують, що вже у 2020 році видобуток нафти почне скорочуватися. Втрата здатності нарощувати військовий потенціал та відцентрові тенденції – ось що чекає на росіян у 2025, а не мобільні роботизовані комплекси, - прогнозує блогер.
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