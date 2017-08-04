Нусс: Кремль у гніві та дезорієнтований

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Як відомо, вчора очільник уряду Російської Федерації Дмитро Медвєдєв на персональній сторінці в соціальній мережі розкритикував господаря Білого дому Дональда Трампа за підписання закону про антиросійські санкції та заявив, що відтепер між Москвою та Вашингтоном починається торгівельна війна. Політичний аналітик Павло Нусс прокоментував ці заяви, - інформує новинний інтернет-ресурс replyua.net.Так, за словами Нусса, слова російського прем’єра про те, що «президент Трамп, підписавши указ про антиросійські санкції, максимально принизливим способом здав свою владу Конгресу» свідчить про те, що Кремлем після підписання закону цілком оволоділи гнів, паніка та дезорієнтація. Від цього – пряма і коротка дорога до дестабілізації путінського режиму та глибокої інституційної кризи в державі, а потім...Власне, іншого пояснення для скажених заяв російських імперців Нусс не бачить. Те, що Росія глибоко шокована «вчорашнім» і впала в паніку можна констатувати як незаперечний факт. І якщо у Росії і є якесь узагальнене обличчя, то зараз воно точно таке, як у їх закомплексованого національного лідера – огидне, агресивне та невиліковно хворе, - наголошує політичний оглядач.