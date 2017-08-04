Відносини між РФ та НАТО досягли найскладнішої фази з часів «холодної війни» – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що нинішні відносини між Російською Федерацією та НАТО перебувають на не найкращій фазі, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Про це представник НАТО заявив 3 серпня в інтерв’ю журналістам CNN. На думку Столтенберга, до цього призвела роль Москви у дестабілізації ситуації на українському Донбасі. Генсек Альянсу також зазначив, що нинішні відносини між Альянсом та Росією досягли значно складнішого рівня, ніж це було будь-коли за часів завершення «холодної війни». Водночас Столтенберг додав, що після завершення «холодної війни» Північноатлантичний альянс мав сподівання на розбудову «тісного партнерства» з Російською Федерацією, але дії Москви на Донбасі та анексія Криму унеможливили це. Щоправда попри це Столтенберг також повідомив про готовність вести «політичний діалог» з Кремлем з метою уникнення подальшого загострення ситуації та початку «нової холодної війни».
Варто нагадати, раніше генсек НАТО Столтенберг заявляв, що НАТО та РФ мають фундаментальні розбіжності щодо питань України та Криму.