Експерт: цей вчинок Путіна не піддається поясненню

Леонід Радзіховський у власному блозі на порталі «Обозреватель» аналізує плани російського президента Володимира Путіна, про які стало відомо нещодавно, і вказує, що в них немає жодного сенсу, - інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, нещодавно російські журналісти повідомили, що Володимир Путін восьмого серпня, на річницю війни з Грузією, збирається відвідати з офіційним візитом невизнану Абхазію. Який сенс у цій поїздці, - цікавиться блогер? Навіщо влаштовувати візит до Абхазії? Територіальну експансію звідти Росія явно не планує. Та і самі абхазці цьому точно не будуть раді. Це не виродки Захарченко та Плотницький, які періодично обіцяють дійти до Києва і захопити всю Україну. Для Абхазії ідея інша – вони просто хочуть жити окремо від Грузії. Наскільки ця ідея гарна – блогер не береться судити, але стратегія Абхазії не включає наступу на Грузію.
Інший варіант – налагодження двосторонніх стосунків та підтримка Абхазії. Але навіщо її підтримувати? Звісно, там свого часу були конфлікти, вбили російських туристів, а сам турпотік сильно помілів. Але Путін – не слідчий щоб з’ясовувати обставини злочину. Загалом, можна зробити висновок, що його візит до Абхазії повністю безглуздий, - підсумовує блогер.